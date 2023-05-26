Южная Корея нарастит производство танков K2
В Южной Корее решили увеличить производство дополнительных основных боевых танков K2 стоимостью $1,46 млрд. Проект планируют реализовать в течение следующих пяти лет
Об этом со ссылкой на южнокорейское Государственное агентство по оборонным закупкам (DAPA) сообщает Yonhap.
Соответствующий план производства был одобрен Комитетом по управлению оборонными проектами Южной Кореи.
Ожидается, что увеличение количества танков позволит вести наступательную войну.
"Мы ожидаем, что приобретенные в рамках этого проекта дополнительные танки K2 будут способствовать повышению возможностей сухопутных войск вести наступательную маневровую войну", - говорится в заявлении Комитета.
Число танков, которые планируется выпустить, держится в секрете. Танки К2 находятся на вооружении вооруженных сил Кореи с 2014 года.
Кроме того, Комитет одобрил план на сумму свыше $2,2 млрд относительно приобретения дополнительных самолетов раннего предупреждения и контроля для усиления возможностей военных в сфере воздушного наблюдения. Этот проект будет продолжаться до 2031 года, количество самолетов не разглашается.
В настоящее время ВВС Кореи эксплуатируют четыре самолета раннего предупреждения и управления.
- Ранее США и Южная Корея заключили соглашение о противодействии ядерной угрозе КНДР. Так, Вашингтон будет периодически направлять атомные подлодки США в Южную Корею и привлекать Сеул к своим операциям по ядерному планированию.
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