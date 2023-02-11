Об этом информирует Korea Herald .

Издание отмечает, что под санкции попали четыре северокорейских программиста и семь организаций, связанных с главным военным разведывательным агентством Минобороны КНДР. Теперь финансовые операции с ними запрещены и считаются незаконными в Южной Корее.

Так среди тех, на кого Сеул наложил ограничения, есть Пак Джин Хек и Lazarus Group. Они, по информации американских специалистов, ответственны за атаку программ-требителей WannaCry в 2017 году. Также их считают виновными в мартовской атаке на блокчейн-сеть Ronin, которая работает в онлайн-игре Axe Infinity. Тогда было похищено 615 млн долларов цифровой наличности.

Заместитель советника по нацбезопасности США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер заявила, что похищение криптовалюты играют важную роль в осуществлении ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Киберкража, по словам Нойбергера, обеспечивают до 30% финансирования этой программы.

Подробности кибератаки со стороны хакеров КНДР не сообщают из соображений безопасности. Отмечают, что это могу раскрыть правительственные методы расследования.