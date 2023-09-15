Южная Корея может ввести санкции против России после встречи Путина и Ким Чен Ина

Об этом заявил министр иностранных дел Пак Джин, пишет Yonhap.

"Достижение Северной Кореей любого соглашения, связанного с торговлей оружием с Россией во время встречи, станет серьезнейшей угрозой безопасности и миру на Корейском полуострове", - заявил министр.

На вопрос, пересматривает ли Сеул односторонние санкции против Северной Кореи и России, Пак ответил: "Мы пересматриваем все возможные меры".

Отмечается, что Южная Корея систематически использовала односторонние экономические ограничения против Северной Кореи в связи с ее незаконной ядерной, ракетной и кибернетической активностью. В то же время, она присоединялась к общемировым санкциям против России в связи с ее вторжением в Украину.

Пак добавил, что военное сотрудничество, включая торговлю оружием, между Северной Кореей и Россией является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.