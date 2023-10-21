Южная Корея может раскрыть стратегические резервы нефти в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке

Об этом сообщает Yonhap.

В компании отметили, что в случае обострения палестино-израильского противостояния, включая сценарий распространения войны на другие регионы Ближнего Востока, по поручению правительства могут поставлять нефть на рынок для стабилизации поставок и цен.

В настоящее время компания проверяет готовность девяти хранилищ стратегического резерва в разных частях страны, чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

Южная Корея имеет стратегический запас нефти в размере 96 миллионов баррелей, достаточный для обеспечения энергетических потребностей страны в течение 120 дней.

В то же время, Сеул ожидает, что обострение противостояния между Израилем и ХАМАС будет иметь ограниченное влияние на поставки нефти, поскольку сектор Газа расположен вдали от островов Ормузского пролива, где проходит критически важный морской маршрут импорта энергоносителей в страну.

Южная Корея получает с Ближнего Востока 67% своего годового импорта сырой нефти.