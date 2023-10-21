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Южная Корея может раскрыть стратегические резервы нефти в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке

21 октября, 2023 суббота
03:16
Экономика

В государственной нефтяной компании Южной Кореи заявили о начале проверки готовности своих хранилищ стратегических запасов сырой нефти для подготовки к их возможному использованию в случае эскалации ближневосточного кризиса

Об этом сообщает Yonhap.

В компании отметили, что в случае обострения палестино-израильского противостояния, включая сценарий распространения войны на другие регионы Ближнего Востока, по поручению правительства могут поставлять нефть на рынок для стабилизации поставок и цен.

В настоящее время компания проверяет готовность девяти хранилищ стратегического резерва в разных частях страны, чтобы подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

Южная Корея имеет стратегический запас нефти в размере 96 миллионов баррелей, достаточный для обеспечения энергетических потребностей страны в течение 120 дней.

В то же время, Сеул ожидает, что обострение противостояния между Израилем и ХАМАС будет иметь ограниченное влияние на поставки нефти, поскольку сектор Газа расположен вдали от островов Ормузского пролива, где проходит критически важный морской маршрут импорта энергоносителей в страну.

Южная Корея получает с Ближнего Востока 67% своего годового импорта сырой нефти.

  • Конфликт на Ближнем Востоке подталкивает цены на нефть к новым максимумам. Стоимость Brent составила 20 октября свыше $93 за баррель.
  • 17 октября спецпредставители Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии провели трехстороннюю встречу в индонезийской столице Джакарте, посвященную угрозе со стороны КНДР, в частности, поставок ее оружия в Россию.
Южная Корея
нафта
Война в Израиле
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