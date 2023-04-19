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Война с Россией: хроника
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Южная Корея может пойти на решительные действия в помощи Украине, понимая, что им тоже помогут в будущем, - Чалый

19 апреля, 2023 среда
14:27
Война с Россией

Южная Корея никогда не заявляла, что они не будут поставлять оружие для Украины – там понимают, что им очень важна поддержка союзников. Поэтому поставки могут быть

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Южная Корея говорила, что на этом этапе они не будут поставлять оружие для Украины, но они нигде не зарекались, что они этого не сделают. Сейчас идет уточнение позиции, речь идет об определенных условиях. По моему мнению, они уже есть в реалиях. Южная Корея - демократическая страна из  группы стран, которые помогают Украине, здесь нет никаких ограничений в военной сфере. Действительно, для них конфликт с КНДР повышает риски. Я думаю, что в Южной Корее понимают, что им поддержка союзников на будущий период очень важна в Азии. Они могут пойти на сознательные, более решительные действия, понимая, что им также помогут в будущем", - считает он.

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Чалый добавил, что Украина всегда будет смотреть, кто подставил плечо нам.

"В будущем наше партнерство будет укрепляться с такими странами. Я могу приветствовать, если именно сейчас Южная Корея сделает решительные шаги, чтобы остановить российскую агрессию и войну в центре Европы. Пока это осторожное заявление, будем ожидать результатов", - подытожил дипломат.

Южная Корея
помощь Украине
оружие для Украины
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