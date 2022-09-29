Южная Корея изготовит для Украины по заказу США оружие почти на $3 млрд
США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, которое будет доставлено при посредничестве Чехии
Об этом сообщило чешское издание iDnes со ссылкой на источники.
"Боевые действия на Востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из крупнейших партий, поставки которой сейчас происходят, ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план поставки оружия в Украину", - говорится в публикации.
По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд.
Прежде всего, речь идет о системах обороны "земля - воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например вертолетов.
Министр обороны Яна Чернохова на просьбы о комментарии ответила, что не будет реагировать на "медийные спекуляции", отметив, что помощь Украине со стороны Чехии продолжается, и она не будет конкретизировать детали "из соображений безопасности".
- Напомним, накануне стало известно, что США готовятся предоставить Украине помощь более чем на $1,1 млрд.
- Также известно, что оружие в Южной Корее также заказала Польша. Речь идет о самолетах, танках и гаубицах, которые должны восполнить то вооружение, которое было передано Украине.
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