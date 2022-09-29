Южная Корея изготовит для Украины по заказу США оружие почти на $3 млрд

Об этом сообщило чешское издание iDnes со ссылкой на источники.

"Боевые действия на Востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из крупнейших партий, поставки которой сейчас происходят, ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план поставки оружия в Украину", - говорится в публикации.

По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд.

Прежде всего, речь идет о системах обороны "земля - воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например вертолетов.

Министр обороны Яна Чернохова на просьбы о комментарии ответила, что не будет реагировать на "медийные спекуляции", отметив, что помощь Украине со стороны Чехии продолжается, и она не будет конкретизировать детали "из соображений безопасности".

Напомним, накануне стало известно, что США готовятся предоставить Украине помощь более чем на $1,1 млрд.

Также известно, что оружие в Южной Корее также заказала Польша. Речь идет о самолетах, танках и гаубицах, которые должны восполнить то вооружение, которое было передано Украине.

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