English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Новости Южная Корея изготовит для Украины по заказу США оружие почти на $3 млрд

Южная Корея изготовит для Украины по заказу США оружие почти на $3 млрд

29 сентября, 2022 четверг
16:43
Новости

США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, которое будет доставлено при посредничестве Чехии

Об этом сообщило чешское издание iDnes со ссылкой на источники.

"Боевые действия на Востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из крупнейших партий, поставки которой сейчас происходят, ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план поставки оружия в Украину", - говорится в публикации.

По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд.

Прежде всего, речь идет о системах обороны "земля - воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например вертолетов.

Министр обороны Яна Чернохова на просьбы о комментарии ответила, что не будет реагировать на "медийные спекуляции", отметив, что помощь Украине со стороны Чехии продолжается, и она не будет конкретизировать детали "из соображений безопасности".

  • Напомним, накануне стало известно, что США готовятся предоставить Украине помощь более чем на $1,1 млрд.
  • Также известно, что оружие в Южной Корее также заказала Польша. Речь идет о самолетах, танках и гаубицах, которые должны восполнить то вооружение, которое было передано Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
Чехия
Южная Корея
США
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
28 сентября, 2022 среда
Сказали, что нас там правильно бомбят: российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча Континентального кубка
27 сентября, 2022 вторник
В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Украиной на новых условиях
Бутусов
Автор
28 сентября, 2022 среда
Контрнаступление ВСУ: Россияне в Лимане попали в оперативное окружение
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.75
    Покупка 40.75
    Продажа 41.69
  • EUR
    Покупка 39.11
    Продажа 40.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
17:19
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:48
ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой, - Bloomberg
16:46
Эксклюзив
У НАТО есть два типа реагирования на подготовку РФ к ядерному удару, - эксперт-международник Краев
16:31
В МИД РФ назвали "инсценированием, как в Буче" эксгумацию тел убитых оккупантами в Изюме
16:18
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Фактический дефицит бюджета составит 50%, – нардеп Разумков
16:17
В Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже, - Reuters
16:16
На энергоблоках ЗАЭС пожаров и возгораний не зафиксировано - Энергоатом
16:16
Нападение на критическую инфраструктуру членов Альянса встретит решительный ответ, - заявление НАТО о повреждениях "Северных потоков"
16:05
"Ждем признания РФ государством - спонсором терроризма": Шмыгаль обратился к спикеру парламента Франции
15:57
Зеленский созывает срочное заседание СНБО
15:54
В Украине ликвидировали двух старших лейтенантов российского ОМОНа, - офицер ВСУ Штефан
15:48
В Сибири протестовали против мобилизации: через пять минут задержали 20 женщин
15:43
Кароль рассказала о своем отношении к коллегам, выступавшим в России
15:40
Гуляш заявил, что Венгрия не поддержит новые санкции ЕС против РФ из-за энергетических ограничений
15:35
Эстония официально запретила импорт российского газа с 1 января
15:20
Эксклюзив
Путин еще может выйти из ситуации, но он этого не сделает, - Огрызко
15:16
В Сумской области украинские защитники из стрелкового оружия "приземлили" российский беспилотник
15:09
"Тратят деньги мужей": гендиректор Yakaboo унизил женщин и объявил о своем увольнении
15:04
Эксклюзив
Для украинских школьников за рубежом нужно разработать упрощенный курс изучения языка, литературы и истории Украины, - соучредительница ОО "Смарт освіта" Коберник
15:01
США стали активнее призывать Индию и Китай остановить Путина от ядерного удара, - Politico
14:57
В Японии создали работа с искусственным интеллектом, способным понимать смех
14:54
Хомуты, удавки и молитва на стене: на освобожденной Харьковщине нашли еще одну застенку
14:43
Эксклюзив
Инна Совсун
Нет более важной гуманитарной потребности сейчас, чем обустройство укрытия в школах, - нардеп Совсун
14:37
Враг за час более 50 раз обстрелял северную границу Украины
14:30
Корреспондентку пророссийского СМИ исключили из номинации на премию Thomson Foundation для молодых журналистов
14:25
Украина вернула из плена четырех морпехов и двух гражданских женщин, - Ермак
14:25
Николай Княжицкий
Российские нацисты хотят повторить преступления Бабьего Яра
14:22
Эксклюзив
путлер
Надо думать о реальном устранении Путина, иначе мир может быть поставлен на грань ядерной катастрофы, - Огрызко
14:16
Эксклюзив
То, что делает РФ в Украине, имеет признаки геноцида, но нас убивают за принадлежность к гражданской нации, - диссидент Зисельс
14:12
СБУ задержала оккупационного "руководителя" села Дымер Киевской области
14:09
Обновлено
Финляндия в ночь на 30 сентября закроет границу для российских туристов
13:59
Обновлено
Россияне ударили ракетами по Днепру: погибли 4 человека, в том числе двое детей
13:55
Больше не одинок: Брэд Питт закрутил с младшей на 27 лет моделью
13:53
Россия перебросила в Украину почти все войска из границ Балтии и Финляндии, - СМИ
13:52
Роджер Вотерс
Сооснователя Pink Floyd Уотерса в Кракове признали персоной нон решетки из-за его поддержки кремлевского режима
13:45
За два дня РФ потеряла техники на большую сумму, чем стоит проект: Резников о спутнике, приобретенном фондом Притулы
13:42
В Полтавской области будет слышно стрельбы: в нескольких общинах проводят учения
13:30
Латвия
Россияне не выпускают украинцев, пытающихся выехать в Латвию, – глава Луганской ОВА
13:15
Оккупанты обязали "бюджетников" Мариуполя до нового года получить российский паспорт, - советник мэра
13:12
Песков и Путин
У Путина анонсировали аннексию оккупированных территорий Украины
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV