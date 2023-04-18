Южная Корея и Япония активизируют взаимодействие по безопасности на фоне угроз со стороны КНДР
В Сеуле прошли первые за более п'ять лет переговоры по безопасности между Японией и Южной Кореей. Они договорились активизировать взаимодействие по безопасности на фоне усиления ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР
Об этом сообщает Kyodo.
Высокопоставленные должностные лица министерств иностранных дел и обороны двух государств также договорились усилить координацию с Соединенными Штатами по трехстороннему обмену информацией в режиме реального времени при запуске северокорейских ракет.
Кроме того, дипломаты и военные Японии и Южной Кореи обсудили политику безопасности стран, что способствует углублению взаимопонимания и доверия между ними.
Администрация президента Южной Кореи Юн Сук Йоля утверждает, что в ситуациях, касающихся национальных интересов страны, необходимы предварительные консультации и согласие.
Как известно, Токио и Сеул приостановили переговоры по безопасности в 2018 году из-за исторических разногласий после того, как Верховный суд Южной Кореи приказал японским компаниям выплатить значительные компенсации истцам за вероятный принудительный труд во время Второй мировой войны и колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.
- Ранее лидер Северной Кореи призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны. Впоследствии же страна провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
- Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить сдерживание войны в стране "более практичными и наступательными методами", чтобы противостоять "агрессии" со стороны США и Южной Кореи.
- Утром 13 апреля Северная Корея произвела запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря. В КНДР заявили, что тестировали новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
- 15 апреля ВС Южной Кореи заявили о предупредительных выстрелах, чтобы отразить патрульный корабль КНДР, временно пересекший спорную западную морскую границу между странами.
- Затем высокопоставленные чиновники оборонных ведомств Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи договорились активизировать трехсторонний обмен информацией в режиме реального времени о ракетных пусках Северной Кореи.
- 17 апреля ВМС Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.
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