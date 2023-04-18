Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Южная Корея и Япония активизируют взаимодействие по безопасности на фоне угроз со стороны КНДР

Южная Корея и Япония активизируют взаимодействие по безопасности на фоне угроз со стороны КНДР

18 апреля, 2023 вторник
07:26
Мир

В Сеуле прошли первые за более п'ять лет переговоры по безопасности между Японией и Южной Кореей. Они договорились активизировать взаимодействие по безопасности на фоне усиления ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР

Об этом сообщает Kyodo.

Высокопоставленные должностные лица министерств иностранных дел и обороны двух государств также договорились усилить координацию с Соединенными Штатами по трехстороннему обмену информацией в режиме реального времени при запуске северокорейских ракет.

Кроме того, дипломаты и военные Японии и Южной Кореи обсудили политику безопасности стран, что способствует углублению взаимопонимания и доверия между ними.

Администрация президента Южной Кореи Юн Сук Йоля утверждает, что в ситуациях, касающихся национальных интересов страны, необходимы предварительные консультации и согласие.

Как известно, Токио и Сеул приостановили переговоры по безопасности в 2018 году из-за исторических разногласий после того, как Верховный суд Южной Кореи приказал японским компаниям выплатить значительные компенсации истцам за вероятный принудительный труд во время Второй мировой войны и колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.

  • Ранее лидер Северной Кореи призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны. Впоследствии же страна провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить сдерживание войны в стране "более практичными и наступательными методами", чтобы противостоять "агрессии" со стороны США и Южной Кореи.
  • Утром 13 апреля Северная Корея произвела запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря. В КНДР заявили, что тестировали новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
  • 15 апреля ВС Южной Кореи заявили о предупредительных выстрелах, чтобы отразить патрульный корабль КНДР, временно пересекший спорную западную морскую границу между странами.
  • Затем высокопоставленные чиновники оборонных ведомств Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи договорились активизировать трехсторонний обмен информацией в режиме реального времени о ракетных пусках Северной Кореи.
  • 17 апреля ВМС Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.
КНДР
Япония
Южная Корея
ядерная безопасность
США
Читайте также:
17 апреля, 2023 понедельник
Враг выпустил 170 снарядов по Херсонской области за прошедшие сутки
Памятник Ленину в Москве
16 апреля, 2023 воскресенье
Этот день в истории: Ленин призвал забрать у Украины "источники продовольствия и топлива", козаки приняли Конституцию Филиппа Орлика
15 апреля, 2023 суббота
В Нидерландах беженцы из Украины вышли на протест с требованиями лучших условий проживания
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 40.76
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 апреля
07:40
Китай заявил, что готов содействовать возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем
06:58
Кирби раскритиковал заявления Бразилии о "поощрении войны в Украине": повторяет российскую и китайскую пропаганду
06:38
российские войска
Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям, обороняется на двух, - Генштаб
06:09
"Пьяные вечеринки" в Киеве: одного из организаторов повторно взяли под стражу и увеличили размер залога
05:59
Визит министра обороны Китая в РФ не расширит военное сотрудничество стран, - ISW
05:41
Кирби: "Слитые" секретные документы США могут быть подделкой
05:32
Швеция заказала у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения
05:05
Пригожин возвращает расположение Путина на фоне неудач армии, – ISW
04:39
Итальянская полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина
04:11
Шмигаль назвал обновленные приоритеты проекта "Украинская архитектура реформ"
03:44
В США готовы согласовать модернизацию F-16 для Турции, - Reuters
03:15
Лидеры Нидерландов и Литвы встретились в Гааге: говорили о войне в Украине
02:47
Прокурор и юрист из США присоединятся к расследованию военных преступлений РФ в Украине
02:18
Тайвань планирует закупить еще 400 ракет Harpoon на фоне противостояния с Китаем, - Bloomberg
01:50
Россия провалила зимне-весеннее наступление и потеряла атакующий потенциал, - Буданов
01:22
Украина начнет контрнаступление только тогда, когда будет готова к нему, - Данилов
00:53
Беспорядки в Судане: В аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp, - фото Maxar
00:25
Резников и Остин побеседовали накануне встречи в "Рамштайне"
00:12
США обвинили Китай в создании в Нью-Йорке "полиции" для преследования китайских диссидентов
2023, понедельник
17 апреля
23:37
В Судане напали на посла ЕС, Боррель заявил о нарушении международного права
23:20
Обновлено
ЧВК Вагнера
Приказы отдавал лично Пригожин: наемники ЧВК Вагнера признались в расстреле более 20 украинских детей и подростков
22:49
Дмитрий Кулеба
Кулеба после Ирака посетит Кувейт
22:29
Россия перешла к обороне во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, — Буданов
22:27
Аналитика
Сергей Згурец
Количество и насыщенность русских войск на территории Украины. Колонка Сергея Згурца
22:06
До критического уровня остается 50-60 см: киевлян предупредили о пике весеннего половодья
21:53
"РФ убивает гражданских, похищает детей": Еврокомиссия напомнила Бразилии, кто агрессор, а кто жертва в войне
21:45
Обзор
Украинское зерно в Польше – новая тема роспропаганды, дипломаты призывают Запад увеличить помощь ВСУ, Путин снова зарабатывает на нефти. Мировые СМИ об Украине 17 апреля
21:18
"Сколько потребуется": Канада и Британия обсудили потребность Украины в долгосрочной поддержке
21:16
РФ обстреляла Никопольщину: один человек ранен, повреждена гражданская инфраструктура
21:00
Буданов: разведка знает имя россиянина, отрезавшего голову украинскому военнопленному
20:34
ВВС Великобритании и Германии перехватили российские истребители и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО
20:06
Эксклюзив
В Черниговской области около трех тысяч домов отремонтировали после агрессии РФ, - журналист
20:00
OPINION
Блеск и бессилие мировых институтов
20:00
Обзор
Победные новости 418-го дня войны: враг потерял БМП с экипажем после одного выстрела из "джавелина", а в Украине впервые вживили протез прямо в кость
19:37
Обновлено
В течение дня россияне дважды обстреляли приграничье Сумщины, также били по Черниговщине
19:29
Эксклюзив
Путин нервничает, проблема №1 – острая нехватка военных на Тихоокеанском флоте РФ, - Наливайченко
19:29
Эксклюзив
Украинский парламент не забирал деньги у военных, снимает или дает зарплаты правительство, - полковник СБУ Костенко
19:25
Украинские воины отдают свою жизнь за время, которое тратится, чтобы убедить мир в целесообразности оружия, - Зеленский о встрече в формате "Рамштайн"
19:12
Россия пытается задушить украинскую экономику, - посол США в Украине о блокировании "зернового коридора"
18:55
Обновлено
РФ вторично заблокировала инспекцию судов в Босфоре. Украинский вице-премьер едет на переговоры в Турцию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV