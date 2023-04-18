Об этом сообщает Kyodo.

Высокопоставленные должностные лица министерств иностранных дел и обороны двух государств также договорились усилить координацию с Соединенными Штатами по трехстороннему обмену информацией в режиме реального времени при запуске северокорейских ракет.

Кроме того, дипломаты и военные Японии и Южной Кореи обсудили политику безопасности стран, что способствует углублению взаимопонимания и доверия между ними.

Администрация президента Южной Кореи Юн Сук Йоля утверждает, что в ситуациях, касающихся национальных интересов страны, необходимы предварительные консультации и согласие.

Как известно, Токио и Сеул приостановили переговоры по безопасности в 2018 году из-за исторических разногласий после того, как Верховный суд Южной Кореи приказал японским компаниям выплатить значительные компенсации истцам за вероятный принудительный труд во время Второй мировой войны и колониального правления Японии на Корейском полуострове в 1910–1945 годах.