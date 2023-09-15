Южная Корея и США заявили, что соглашение Путина и Кима нарушит санкции ООН
Соединенные Штаты Америки вместе с Южной Кореей утверждают, что военное сотрудничество российского диктатора Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина нарушит санкции Организации Объединенных Наций
Об этом информирует Sky News.
"Южная Корея и США заявили, что соглашение Путина и Кима о вооружении нарушит санкции ООН", – говорится в заявлении.
Сообщается, что высокопоставленные дипломаты и оборонные чиновники обеих стран призвали Москву признать свои обязанности членом Совета Безопасности ООН.
Это произошло после того, как вчера, 14 сентября, Совет национальной безопасности Южной Кореи заявил, что Северная Корея и Россия поплатятся, если нарушат резолюции совета.
В 2006 году, после того, как Северная Корея провела свои первые ядерные испытания и продолжала развивать свои ракетные программы, Совет безопасности ООН наложил на нее санкции. Россия поддержала это решение и голосовала за ужесточение санкций в течение следующих десяти лет.
Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".
В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.
В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.
18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.
4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.
Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.
В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".
Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".
США обеспокоены переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и обещают последствия в случае углубления оборонного сотрудничества.
15 сентября главный дипломат Южной Кореи намекнул , что Сеул может ввести санкции против РФ на фоне недавней встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ина.
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