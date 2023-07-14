Об этом информирует Yonhap News.

Государственные СМИ Северной Кореи подтвердили, что страна осуществила в среду запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. В этой связи для учений Южная Корея развернула истребители F-15K, а США направили самолеты F-16. Где именно проходили учения, не уточняют.

"Благодаря этой учебе Южная Корея и Соединенные Штаты расширили объединенные оперативные возможности путем быстрого развертывания средств расширенного сдерживания США, которые были своевременно скоординированы", - говорится в релизе Объединенного комитета начальников штабов Сеула (JCS).

Там отмечают, что учения смогли продемонстрировать решимость США выполнить обязательства по расширенному сдерживанию. В релизе добавили, что южнокорейско-американский альянс будет продолжать воплощать "мир через силу" основываясь на их огромных возможностях. Речь идет о том, что США обязались использовать весь свой спектр военных возможностей, включая ядерный, для защиты союзников.

Соединенные Штаты в свою очередь пообещали усилить "регулярную видимость" стратегических активов на Корейском полуострове. Они сделали это в общей декларации, обнародованной президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и президентом США Джо Байденом на саммите в Вашингтоне в апреле.

Что известно о запуске баллистической ракеты КНДР

Северная Корея несколько раз выпускала неопределенную баллистическую ракету по направлению к Восточному морю. К примеру, в ноябре 2022 года ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. А 16 марта 2023 года за несколько часов до встречи лидеров Южной Кореи и Японии КНДР снова осуществила запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря.

При очередном запуске твердотопливной ракеты средней или большой дальности 13 апреля КНДР тестировали новую баллистическую ракету Hwasong-18.

После недели поисков военные Южной Кореи получили со дна Желтого моря одну из частей затонувшей ракеты КНДР Chollima-1. 16 июня отмечалось, что она упала в море после неудачной попытки Северной Кореи запустить на околоземную орбиту разведывательный спутник Malligyong-1.

Также в июле военные КНДР обнаружили фрагменты северокорейского спутника-разведчика, утонувшего в мае после неудачных попыток запуска. При анализе установлено, что этот спутник не имел военного наблюдения.

В среду 12 июля КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря, когда лидеры Южной Кореи и Японии собирались встретиться на саммите НАТО в Литве. Впоследствии правительство КНДР подтвердило проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18 с двигателем на твердом топливе.

14 июля министры иностранных дел Группы семи и высокий представитель ЕС осудили действия Северной Кореи, вновь запустившей баллистическую ракету. Они призвали страну отказаться от ядерного оружия и свернуть все ядерные программы.