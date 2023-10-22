Южная Корея и США провели недельные военные учения
Военно-морские силы Южной Кореи и Соединенных Штатов провели недельные противолодочные учения у побережья острова Гуам
Об этом пишет Yonhap.
Отмечается, что проходящие раз в два года военные учения под названием Silent Shark начались 6 октября и продолжались до воскресенья, 22 октября. Целью было повысить навыки ведения противолодочной войны с учетом угроз со стороны Северной Кореи.
"Учения проходят в то время, когда Пхеньян пообещал и дальше укреплять свое ядерное сдерживание на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.
- Недавно в южнокорейской провинции, граничащей с КНДР, Великобритания и Южная Корея провели военные учения с участием более 4 тыс. военных и около 300 единиц боевой техники.
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