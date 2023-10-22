Южная Корея и США провели недельные военные учения

Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что проходящие раз в два года военные учения под названием Silent Shark начались 6 октября и продолжались до воскресенья, 22 октября. Целью было повысить навыки ведения противолодочной войны с учетом угроз со стороны Северной Кореи.

"Учения проходят в то время, когда Пхеньян пообещал и дальше укреплять свое ядерное сдерживание на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.