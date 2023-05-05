Об этом сообщает The Korea Times.

Южная Корея и Соединенные Штаты в течение трех недель начиная с 25 мая проведут свои самые большие в истории боевые учения.

Ожидается, что различные системы вооружения, такие как истребители, ударные вертолеты AH-64E Apache, реактивные системы залпового огня и танки K2 Black Panther, будут задействованы в военных учениях, которые продлятся до 15 июня на полигоне Seungjin Fire Training Field в городе Пучхон в провинции Кенгидо.

На брифинге в беседе с журналистами представитель министерства национальной обороны Южной Кореи сказал, что эти учения направлены на улучшение оперативной совместимости и готовности союзников против усиления угроз безопасности со стороны Северной Кореи. Также он добавил, что по случаю 75-й годовщины создания вооруженных сил Южной Кореи и 70-й годовщины альянса между Южной Кореей и США масштаб учений, вероятно, будет самым большим за всю историю.

Кроме учений со стрельбами, военные двух стран планируют боевые учения по сценариям, включающим управление беспилотными боеприпасами, известными как беспилотники-смертники , на начальных этапах потенциального вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Министерство национальной обороны Южной Кореи планирует пригласить на мероприятие чиновников, членов комитета по вопросам обороны национального собрания и представителей крупных оборонных компаний.