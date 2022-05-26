Южная Корея и Дания будут работать над совместным экспортом плавучих АЭС, - издание Neimagazine

Об этом сообщает издание Neimagazine.

Отмечается, что компании определят требования для экспорта в любую страну мира полностью проверенных плавучих атомных электростанций (FNPP), построенных на базе компактного реактора на расплавах солей Seaborg (CMSR).

Известно, что FNPP будет поставляться как продукт "под ключ" – готовый к швартовке в промышленной гавани (Power Barge) с подключенным кабелем передачи электроэнергии – от баржи до электросети на берегу.

Для окончательной реализации этого проекта странам необходимо согласовать международное морское законодательство с традиционным береговым ядерным законодательством.

Дополнительным решением является размещение завода по производству водорода или аммиака рядом с атомной энергетической баржой для использования энергии для производства водорода и аммиака.

Конструкция Power Barge является модульной, обеспечивает мощность до 800 МВт и рассчитана на 24-летнюю эксплуатацию.

Напомним, Япония решила сбросить более 1 млн. тонн сточных вод с поврежденной АЭС "Фукусима" в Тихий океан. План представлен компанией Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) на основании принятого в 2021 году решения правительства о спуске сточных вод в качестве необходимого шага для текущей очистки и вывода станции из эксплуатации.

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