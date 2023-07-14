Южная Корея готова выделить на восстановление Украины $52 млрд

Об этом заявил экономический секретарь президента Чой Санг Мок, передает The Korea Herald .

"Украина запросила участие корейских компаний примерно в 5000 строительных проектах, оцениваемых в 20 млрд долларов, через канал межправительственного сотрудничества в мае", – сказал он.

По словам Чоя, правительство проведет оценку строительных площадок для строительства модульных домиков.

Правительство также планирует поддержать оказание технической помощи для восстановления водной инфраструктуры, дополняя гуманитарную помощь, которую уже оказали после подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Он добавил, что специализированная поддержка будет распространена на проект реконструкции частного сектора, который сейчас оценивается примерно в 32 млрд долларов. Проект включает различные сектора, включая атомные электростанции с малыми модульными реакторами (SMR), реконструкцию аэропортов, строительную технику, железнодорожный транспорт и информационные технологии.

"Даже если конфликт продолжается, а восстановление находится на ранних стадиях, мы будем готовиться к нашей роли в проекте восстановления настолько усердно, насколько того желает украинское правительство", - сказал Чой.

Помощь Южной Кореи Украине

Во время визита в США в конце апреля лидер Южной Кореи заявил , что не исключает возможности военной помощи Украине, "рассматривая разные варианты" поддержки Киева.

17 мая стало известно, что Украина получит кредиты в $8 млрд на льготных условиях от Южной Кореи.

В конце мая Сеул признал , что ведет переговоры о передаче боеприпасов Украине, но не подтвердил, что проводил такие поставки раньше.

11 июля стало известно, что правительство Южной Кореи отправило транспортный самолет с грузом дополнительной военной помощи для Украины. В перечень помощи могли войти предметы нелетального характера, которые президент Украины просил на саммите Группы семи в Хиросиме в мае. Речь идет, в частности, о технике для разминирования и автомобилях скорой помощи.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль подписали программу партнерства в 11 областях, в том числе киберзащиты и борьбы с терроризмом.

На днях Южная Корея заявила, что примет участие в трастовом фонде НАТО для помощи Украине.