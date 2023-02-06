Южная Корея готова принять участие в долгосрочных проектах по восстановлению энергосектора Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В частности, отмечается, что 6 февраля состоялась встреча министра энергетики Германа Галущенко и посла Республики Корея в Украине Хёнга Те Кима.

"Хёнг Тэ Ким подтвердил намерения его страны и в дальнейшем поддерживать украинский энергетический сектор, подчеркнув заинтересованность корейской стороны участвовать в средне- и долгосрочных проектах по восстановлению и восстановлению украинской энергетики", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в атомной отрасли, в сфере ВИЭ, а также помощь энергетическому сектору Украины. Украинская сторона предложила наладить сотрудничество по обмену информацией о технологиях защиты и безопасности энергообъектов Украины и Республики Корея.

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В частности, Галущенко очертил перспективные направления сотрудничества между Украиной и Южной Кореей.

"Это атомная энергетика и развитие возобновляемых источников энергии, которые станут базовыми для модернизированной украинской энергосистемы", - уточнил он.