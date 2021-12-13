Южная и Северная Корея "в принципе" договорились о формальном завершении Корейской войны, - Мун Чже Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что государства готовы официально прекратить продолжающийся уже почти 70 лет конфликт
Об этом сообщает The Guardian .
В понедельник, 13 декабря, Мун Чже Ин заявил, что Южная и Северная Корея, Китай и США "в принципе" договорились объявить об официальном прекращении Корейской войны спустя почти 70 лет после того, как конфликт завершился шатким перемирием.
Северная Корея сделала прекращение "враждебности США" предпосылкой для этих переговоров и по этой же причине откладывала их раньше.
Мун Чже Ин считает важным покончить с "нестабильным" перемирием, которое длится почти семь десятилетий, ведь это поможет начать переговоры по денуклеаризации и миру на Корейском полуострове.
Министр по объединению Южной Кореи Ли Ин Янг призвал Северную Корею принять предложение Сеула о диалоге.
Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской народно-демократической республикой и Южной Кореей, длившийся с 1950 по 1953 год. 13 декабря 1991 года КНДР и Республика Корея при посредничестве ООН подписали "Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах", однако декларацию о мире государства все еще не заключили. Таким образом страны все еще находятся в состоянии войны.
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