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Южная группировка врага вскоре начнет задыхаться, - военный эксперт Черник

23 июня, 2023 пятница
14:58
Война с Россией

Петр Черник, военный эксперт, считает, что удар по Чонгарскому мосту является первым шагом к серьезному перерезанию логистики противника.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Противник очень хорошо осознает, что юг Украины для него обречен. Я уверен, что это вопрос времени. Во-первых, состоялся уникальный " хлопок " на Чонгарском мосту, что является серьезным перерезанием логистики противника, однако неполный и неабсолютный, но это первый шаг вперед, который был очень неплохим, а южная группировка россиян потихоньку начнет задыхаться, им придется оттуда отходить, но армия РФ должна реализовать стратегическую задачу, хотя бы по минимуму – выход на административные линии Донбасса и Луганщины. продавать кому угодно, а в первую очередь внутреннему потребителю", – сказал военный эксперт.

Петр Черник заметил относительно прорывных операций российских войск, тем более чем через год они смогли продвинуться на оперативные показатели механизированной бригады, что является крайне скромным результатом для "второй армии мира", которая уже сегодня далеко не другая.

Справка.

Чонгарский мост проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. В 2014 году, в ответ на оккупацию Крыма Россией, правительство Украины поручило заменить старый и новый мост с украинской стороны.

25 апреля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что Чонгарский мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходившие в 15 раз силы. Ранее в сети распространяли информацию, что якобы перед российским вторжением в Украину Чонгар разминировали.

Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
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