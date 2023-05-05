Южная Африка требует от Великобритании вернуть бриллиант из королевского скипетра

Об этом информирует Reuters .

"Бриллиант должен вернуться в Южную Африку. Он должен стать символом нашей гордости, наследия и культуры", - заявил автор петиции юрист Мотуси Каманга.

Его петиция собрала уже около 8 тыс. подписей.

"Я думаю, что в целом африканцы начинают отдавать себе отчет, что деколонизация - это не только предоставление людям определенных свобод, но и возвращение того, что у нас было экспроприировано", - добавил Каманга.

Информагентство пишет, что этот бриллиант, который называют Куллинан I, также известный как Звезда Африки, весит 530 карат. Его обнаружили в Южной Африке в 1905 году, тогда находившейся под контролем Великобритании, и подарили британской монархии.

Отмечают также, что он был вырезан из алмаза Куллинана, который весил 3100 каратов. Его добыли около Претории.

Кроме того, из того же камня огранили меньший бриллиант, известный как Куллинан II. Он встроен в Имперскую государственную корону, которую носят британские монархи на торжественных мероприятиях. Она вместе со скипетром и другими драгоценностями хранится в лондонском Тауэре.

Копия целого бриллианта Куллинана, размером примерно с человеческий кулак, выставлена ​​в Кейптаунском музее алмазов.