"Южмаш" подписал контракт с США на изготовление двух первых ступеней ракет Antares

Об этом говорится в Facebook предприятия.

Следует отметить, что ситуация долгое время была неопределенной, поскольку будущее проекта зависело от позиции NASA. Сейчас ожидания позади, наш заказчик определился с конфигурацией ракеты-носителя, что позволило заключить контракт. Более того, ожидается дополнительное подтверждение от NASA, после которого можно будет договариваться о производстве еще нескольких ОКПС", - говорится в сообщении.

Южмаш ранее сотрудничал с американскими компаниями. Как объяснил первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Константин Завгородний, заключение нового контракта зависело от того, насколько успешно предприятие показало себя в работе в 2021 году.

"Американцы очень требовательно относятся к таким вещам, как соблюдение договорных обязательств, особенно по срокам, увязке всех технических деталей, а также организационных формальностей. Многие нюансы возникают не только во время производства, но и в ходе сдачи продукции заказчику", – подчеркнул Завгородний.

Он подчеркнул, что для Южмаша этот контракт был очень важным, ведь он в ближайшие два-три года загружает основное производство.

В пресс-службе напомнили, что ранее в 2021 году компания подписала контракты с компанией "Антонов" на изготовление комплектов шасси для самолетов Ан-178.

Напомним, 28 декабря на госпредприятии "Антонов" представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.