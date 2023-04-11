Южанина: чтобы не возвращать выплаты 30 тысяч военным, власти переводят стрелки на МВФ

"Как только вернули нашим военным 30 тыс. грн доплаты, как пошли разговоры о том, что на это не хватает денег в бюджете. В частности, "слуга" Вениславский отметил, что сейчас «очень сложно делать какие-то прогнозы по реализации соответствующего решения» и что президент еще будет обдумывать решение, подписывать ли этот закон", – отмечает народный депутат.

"Мало того, информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в кулуарах "Весенних встреч" МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне сообщило, что на решение Верховной Рады о возврате выплаты 30 тыс. грн для военнослужащих и одновременное ограничение выплат в бюджетном секторе и на госпредприятиях обратили внимание в Международном валютном фонде", – констатирует Южанина.

"Речь идет о соответствии внесенных в законодательство изменений обязательствам, которые взяла на себя Украина в рамках утвержденной 4-летней Программы расширенного финансирования EFF. Читаем вместе: "С 1 февраля 2023 года введена в действие пересмотренная политика оплаты труда в сфере обороны и безопасности, направленная на оптимизацию роста заработной платы с одновременным созданием стимулов для боевого призыва". Только это как констатация факта. Именно поэтому мне кажется, что власть нагло манипулирует, и теперь в любой неудобной ситуации будет ссылаться на МВФ, чтобы снять ответственность с себя", – считает Нина Южанина.

"Во-первых, вчера были четко расставлены приоритеты: в государственном секторе зарплаты ограничили, военным добавили. Во-вторых, с февраля 2023 года в парламенте находится наш законопроект № 9006, принятие которого позволит сохранить направление уже предусмотренных у Министерства обороны средств на финансирование на протяжении всего 2023 дополнительных денежных выплат военнослужащим и обеспечить повышение выплат военнослужащим в районах боевых действий", – отмечает Южанина.

"Законопроект еще даже не рассмотрен профильным комитетом. Как говорится, было бы желание. Но во власти почему-то решили пойти другим путем – подготовить информационное пространство к тому, что норму о возвращении 30 тыс. грн военным невозможно реализовать. И это очень грустно", – резюмирует народный депутат.