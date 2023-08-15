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Южанина: 20 налоговиков 16 дней пробыли в Вене во время войны и дня рождения главы ГНС

15 августа, 2023 вторник
11:14
Общество Нина Южанина

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина обратится в НАПК с требованием выяснить, за какие средства ТОП-налоговики выезжали в загранкомандировки после начала полномасштабного вторжения

"Недавно по пабликам распространялась информация о том, что и.о. главы ГНС вместе с подчиненными поехала в Австрию праздновать свой день рождения, указывался даже конкретный ресторан и то, что в оплате этого праздника приняли участие украинские и частично американские налогоплательщики (Офис технической помощи Департамента казначейства США). Информация получила широкую огласку, а глава налогового комитета посвятил этой теме отдельное сообщение в телеграме, пригрозив "протухшим ломам", которые "разгоняют тупой фейк", уголовной ответственностью", - отметила дептутат.

Южанина направила главе ГНС Татьяны Кириенко депутатское обращение относительно заграничных командировок работников ГНС в 2022 – 2023 годах. Выяснилось, что в 22 мероприятиях за пределами Украины принимали участие 49 должностных лиц центрального аппарата ГНС, были оформлены 92 заграничные командировки в 10 стран. За этот период 29 работников были за границей 1 раз, 8 человек – 2 раза, 12 человек – 3 и более раза.

"Топ 3 страны по наибольшему количеству командировок: Польша (2022 – 2023 годы) – 36 командировок, 26 работников ГНС приняли участие в 6 мероприятиях; Австрия (2023 год) – 28 командировок, 22 работника ГНС приняли участие в 4 мероприятиях; Молдова (2022 – 2023 год) – 9 командировок, 9 работников ГНС приняли участие в 4 мероприятиях", – рассказала Южанина.

Чаще всего выезжали за границу заместитель председателя ГНС Наталья Калениченко – 7 командировок, и.о. председателя ГНС Татьяна Кириенко – 5 командировок и директор департамента Татьяна Доценко – 5 командировок.

"География загранкомандировок в последнее время расширилась: если в 2022 году это были Польша, Литва, Молдова, Бельгия, то в 2023 году добавились еще 6 стран, в том числе Австрия, где во время очередного вояжа в СМИ "засветилось" почти все руководство ГНС", – отметила депутат.

"А теперь – о скандальном июле 2023 года в Вене. На двух международных мероприятиях там побывали 22 руководителя разных уровней центрального аппарата ГНС. При этом и.о. председателя ГНС Кириенко сделала себе две командировки: первую – с 13 по 16 июля, а затем сразу вторую – с 17 по 22 июля. Все должностные лица центрального аппарата ГНС посетили Вену за средства из неизвестного источника происхождения и только Татьяна Гречана была в заграничной командировке за государственные средства", – отмечает Южанина.

"Отрицательный резонанс, охвативший информационное пространство в июле, был вызван именно празднованием в Вене дня рождения и.о. главы ГНС и большим количеством руководителей разных уровней центрального аппарата ведомства, прибывших в Вену в командировку", - отмечает депутат.

Она добавляет: "Замечу, что из 92 командировок налоговиков в 2022 и 2023 годах только 8 командировок были оформлены за государственные средства. По информации ГНС невозможно установить, за какие средства другие налоговики выезжали в загранкомандировки. Хорошо ли это? Нет. Потому что иначе здесь имеют место: либо небюджетные (спонсорские/грантовые) расходы, и тогда почему государство об этом не знает и не контролирует, потому что такие выезды могут быть сомнительными (война продолжается, напомню), либо собственные средства налоговиков, и это тоже вызывает сомнение, даже если предположить, что наши налоговики – очень состоятельные люди", – отмечает она.

"Отсутствие реальных изменений в работе налоговой с плательщиками – в результате сотрудничества с зарубежными коллегами и побуждает к выводам о настоящей цели таких поездок в разгар отпускного сезона", – заключает она.

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