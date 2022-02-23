"Ювентус" упустил победу над "Вильярреалом" в ЛЧ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Ювентус" дерзко начал матч, проходивший в Испании. Туринцы вышли вперед уже на 32-й секунде встречи. Голом отличился серб Душан Влахович, для которого сегодня был дебют в Лиге чемпионов.



Сравнить счет хозяева сумели только в середине второго тайма. Лидер "Вильярреала" Дани Парехо спас испанский клуб от поражения.



Ответный матч пройдет 16 марта в Турине.



Лига чемпионов



1/8 финала



22 февраля



"Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 1:1



Голы: Парехо, 66 – Влахович, 1

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль" .