"Ювентус" упустил победу над "Вильярреалом" в ЛЧ
В 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" сыграл вничью с испанским "Вильярреалом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Ювентус" дерзко начал матч, проходивший в Испании. Туринцы вышли вперед уже на 32-й секунде встречи. Голом отличился серб Душан Влахович, для которого сегодня был дебют в Лиге чемпионов.
Сравнить счет хозяева сумели только в середине второго тайма. Лидер "Вильярреала" Дани Парехо спас испанский клуб от поражения.
Ответный матч пройдет 16 марта в Турине.
Лига чемпионов
1/8 финала
22 февраля
"Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 1:1
Голы: Парехо, 66 – Влахович, 1
- 22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль" .
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