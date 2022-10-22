"Ювентус" разгромил "Эмполи" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Турине, закончился победой "Ювентуса" со счетом 4:0. "Эмполи" пропустил от оформившего дубль Адриена Рабьо, Мойзе Кина и Вестона Маккени.

После 11 матчей "Ювентус" занимает седьмое место, у туринцев 19 очков. Лидер Серии А "Наполи" имеет 26 баллов. "Эмполи" с 11 пунктами идет 11-м.

Чемпионат Италии

11-й тур

21 октября

"Ювентус" - "Эмполи" 4:0

Голы: Кин, 8, Маккени, 56, Рабьо, 82, 90+4

19 октября стало известно, что украинский полузащитник итальянской "Специи" Виктор Коваленко из-за травмы вернется на поле только в 2023 году.

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