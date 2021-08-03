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Главная Спорт "Ювентус" продлил контракт с героем Евро-2020

"Ювентус" продлил контракт с героем Евро-2020

3 августа, 2021 вторник
11:20
Спорт Джорджо Кьеллини

"Ювентус" продлил контракт с Джорджо Кьеллини, который стал чемпионом Европы в составе сборной Италии

Об этом сообщает "Ювентус" в twitter.

36-летний Джорджо Кьеллини продлил контракт с туринцами до лета 2023 года.

"Это важный шаг в моей жизни. Я пришел в " Ювентус ", когда был мальчиком, а теперь наслаждаюсь каждым моментом. Хочу помочь " Юве " выиграть другие титулы", - сказал Кьеллини.

Срок действия предыдущего соглашения Кьеллини с "Ювентусом" истек 30 июня. За туринцев он выступает с 2005 года.

На Евро-2020 Кьеллини сыграл 5 матчей. Для центрального защитника финальный матч за сборную Италии против Англии стал 95-м в составе национальной команды.

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сборная Италии
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