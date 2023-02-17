"Ювентус" потерял победу над "Нантом" в ЛЕ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 1:1. На 13-й минуте за "Ювентус" забил Душан Влахович, а за "Нант" на старте второго тайма отличился Людовик Бла.

Туринский "Ювентус" начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где в группе H сенсационно победила "Бенфика". "Ювентус" также уступил французскому ПСЖ.

"Нант" занял второе место в группе G Лиги Европы. Французы уступили только немецкому "Фрайбургу", а оставили позади "Олимпиакос" и "Карабах".

Ответный матч пройдет 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

16 февраля

"Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция) 1:1

Голы: Влахович, 13 – Бла, 60