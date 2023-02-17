"Ювентус" потерял победу над "Нантом" в ЛЕ
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы туринский "Ювентус" сыграл вничью против французского "Нанта"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 1:1. На 13-й минуте за "Ювентус" забил Душан Влахович, а за "Нант" на старте второго тайма отличился Людовик Бла.
Туринский "Ювентус" начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где в группе H сенсационно победила "Бенфика". "Ювентус" также уступил французскому ПСЖ.
"Нант" занял второе место в группе G Лиги Европы. Французы уступили только немецкому "Фрайбургу", а оставили позади "Олимпиакос" и "Карабах".
Ответный матч пройдет 23 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
16 февраля
"Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция) 1:1
Голы: Влахович, 13 – Бла, 60
- 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил французский "Ренн".
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