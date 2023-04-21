"Ювентус" победил "Спортинг" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ответный матч закончился вничью 1:1. На 9-й минуте Адриен Рабьо вывел "Ювентус" вперед, а через несколько минут Маркус Эдвардс реализовал пенальти для "Спортинга".

Первая встреча команд закончилась победой "Юве" со счетом 1:0. В полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против туринского "Ювентуса". Матчи пройдут 11 и 18 мая.

Лига Европы

Четвертьфинал. Повторный матч

20 апреля

"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) 1:1

Голы: Эдвардс, 20 (пен.) - Рабьо, 9

Первый матч – 0:1