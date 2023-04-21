"Ювентус" победил "Спортинг" и вышел в полуфинал Лиги Европы
В четвертьфинале Лиги Европы туринский "Ювентус" прошел лиссабонский "Спортинг"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ответный матч закончился вничью 1:1. На 9-й минуте Адриен Рабьо вывел "Ювентус" вперед, а через несколько минут Маркус Эдвардс реализовал пенальти для "Спортинга".
Первая встреча команд закончилась победой "Юве" со счетом 1:0. В полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против туринского "Ювентуса". Матчи пройдут 11 и 18 мая.
Лига Европы
Четвертьфинал. Повторный матч
20 апреля
"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) 1:1
Голы: Эдвардс, 20 (пен.) - Рабьо, 9
Первый матч – 0:1
- 20 апреля в четвертьфинале Лиги Европы английский " Манчестер Юнайтед" оказался слабее испанской "Севильи".
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