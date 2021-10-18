"Ювентус" победил "Рому" в центральном матче чемпионата Италии
В 8-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" победил "Рому"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победный гол случился на старте встречи. На 16-й минуте Мойзе Кин реализовал свой момент после передачи Родриго Бентанкура и вывел "Ювентус" вперед.
У "Ромы" был шанс сравнять счет на 44-й минуте, но Жордан Верету не реализовал пенальти.
В турнирной таблице "Ювентус" приблизился к Лиге чемпионов. У туринцев 14 очков, так же как у "Аталанты" и "Лацио", и 5-7 место. "Рома" с 15 баллами идет четвертой.
Лидерами Серии А являются "Наполи" с 24 баллами и "Милан" с 22 очками. Это единственные команды, которые еще не проигрывали в этом сезоне.
Чемпионат Италии
8-й тур
17 октября
"Ювентус" - "Рома" 1:0
Гол: Кин, 16
На 44-й минуте Верету не реализовал пенальти
- 17 октября украинский футболист Руслан Малиновский принял участие в победном матче "Аталанты" против "Эмполи" в 8-м туре чемпионата Италии.
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