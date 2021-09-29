"Ювентус" победил "Челси" в центральном матче дня в ЛЧ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Единственный мяч в матче был забит на старте второго тайма. На 46-й минуте Федерико Кьеза получил мяч от Федерико Бернардески и вывел "Ювентус" вперед.

"Ювентус" победил "Челси" 1:0 и с 6 очками единолично занял первое место в группе H. У лондонцев 3 пункта, они с "Зенитом" делят 2-3 место. У шведского "Мальме" нет ни одного очка и идет последними.

В 3-м туре, 20 октября, "Ювентус" сыграет в гостях против "Зенита", а "Челси" встретится с "Мальме".

Лига чемпионов

2-й тур

Группа H

29 сентября

"Ювентус" (Италия) - "Челси" (Англия) 1:0

Гол : Кьеза, 46

Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью против итальянского "Интера".

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