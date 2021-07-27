"Ювентус" отказался продлевать контракт с Роналду

Об этом сообщает Sky Sports .

По информации издания, "Ювентус" не готов предложить португальцу новый контракт. Туринцы не готовы в дальнейшем платить Роналду 31 млн евро в год. Сейчас переговоры между клубом и футболистом о продлении контракта не ведутся.

Однако, Криштиану Роналду точно останется на следующий сезон в "Ювентусе". Контракт португальца с туринцами рассчитан до лета 2022 года.