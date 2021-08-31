"Ювентус" ошарашил суммой, за которую продал Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Итальянский "Ювентус" заработал на трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в английский "Манчестер Юнайтед" всего лишь 15 млн евро
Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса" .
31 августа "Ювентус" объявил о завершении перехода Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". В туринском клубе заявили, что сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.
Отметим, что, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость португальца составляет 45 млн евро.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал". Вместе с МЮ Роналду трижды выигрывал АПЛ, а также впервые победил в Лиге чемпионов.
36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
- Напомним, 27 августа "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" договорились о трансфере Криштиану Роналду .
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