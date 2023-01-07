"Ювентус" обыграл "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Ювентус" – "Удинезе" закончился победой туринцев со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Данилу, бразильский защитник отличился на 86-й минуте.

"Ювентус" одержал 9-ю победу подряд и поднялся на вторую позицию в турнирной таблице Серии А. Туринцы отстают от "Наполи" на 4 балла, но у них на один матч больше.

"Удинезе" – 8-я позиция, а отставание от зоны ЛЧ – 8 баллов.

Серия А

17-й тур

7 января

"Ювентус" - "Удинезе" 1:0

Гол : Данилу, 86

4 января в 16-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" сыграла вничью против "Специи".

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