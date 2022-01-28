"Ювентус" объявил о трансфере сербского бомбардира, который должен спасти их от провального сезона

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".



Душан Влахович подписал с "Ювентусом" 5-летний договор. Сумма трансфера составила 81,6 млн евро вместе с бонусами. Нападающий сборной Сербии будет получать зарплату в размере 7 млн евро в год.



В этом сезоне Душан Влахович провел 24 матча, забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи.



Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 70 млн евро.



"Ювентус" провалил старт сезона и занимает пятое место в чемпионате Италии после 23-го матча. Туринцы отстают от зоны ЛЧ на три балла, а от первого места - на 11 очков.

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