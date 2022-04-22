"Ювентус" может заменить звездного аргентинца футболистом "Шахтера"

Об этом сообщает Sky Sport Italia .



"Ювентус" начал работу над летними трансферами для замены Пауло Дибалы, покинувшего команду в качестве свободного агента.



По информации источника, туринский клуб имеет два варианта игроков, способных заменить аргентинца. Первый – Анхель ди Мария из ПСЖ. Второй – футболист донецкого "Шахтера" Давид Нерес.



Из-за войны в Украине "Шахтер" готов продать бразильца за небольшую сумму. Давид Нерес не участвует в благотворительном турне "горняков" по Европе.



25-летний Нерес перешел в "Шахтер" зимой. Украинцы заплатили нидерландскому "Аяксу" 12 млн евро. Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн.

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