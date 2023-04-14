"Ювентус" минимально победил "Спортинг" в Лиге Европы
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы туринский "Ювентус" оказался лучше португальского "Спортинга"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился минимальной победой "Ювентуса" со счётом 1:0. Единственный гол в ворота лиссабонского "Спортинга" забил отличившийся на 73-й минуте итальянский защитник Федерико Гатти.
Ответный матч будет сыгран в четверг, 20 апреля.
Лига Европы
Четвертьфинал. Первый матч
13 апреля
"Ювентус" (Италия) – "Спортинг" (Португалия) 1:0
Гол: Гатти, 73
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