"Ювентус" из-за ужасной травмы до конца сезона потерял своего самого дорогого футболиста

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".



В игре Серии А с "Ромой" (4:3) Федерико Кьеза покинул поле уже на 32-й минуте. Полузащитник повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни игроку потребуется операция.



24-летний полузащитник уже не сыграет за "Ювентус" в этом сезоне, также пропустит матчи сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Для восстановления Кьезе понадобится примерно шесть месяцев.



На счету Кьезы 14 матчей, 4 гола и 4 результативных передачи в этом сезоне. Transfermarkt оценивает Кьезу в 70 млн евро – это самый высокий показатель в "Ювентусе".

"Ювентус" провалил старт сезона и занимает шестое место в чемпионате Италии после 21-го матча. Туринцы отстают от зоны ЛЧ на три балла.

20 декабря нидерландский защитник Маттейс Де Лигт решил покинуть туринский "Ювентус".

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