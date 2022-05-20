"Ювентус" и "Бенфика" собираются начать аукцион за футболиста "Шахтера"
Португальская "Бенфика" и итальянский "Ювентус" интересуются полузащитником "Шахтера" Давидом Нересом
Об этом сообщает UOL Esporte .
По информации источника, Давид Нерес четко решил, что покинет "Шахтер" из-за войны в Украине. Бразильцем серьезно интересуются туринский "Ювентус" и лиссабонская "Бенфика". Клубы готовы поучаствовать в аукционе, чтобы подписать футболиста.
25-летний Нерес перешел в "Шахтер" зимой. Украинцы заплатили нидерландскому "Аяксу" 12 млн. евро. Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн.
- 15 апреля стало известно, что украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в английский "Брентфорд".
- Бразильский форвард "Шахтера" Фернандо за 6 млн. евро перешел в австрийский "Зальцбург".
- 22 апреля сообщалось, что Давид Нерес может перейти в туринский "Ювентус".
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