"Ювентус" и "Бенфика" собираются начать аукцион за футболиста "Шахтера"

Об этом сообщает UOL Esporte .

По информации источника, Давид Нерес четко решил, что покинет "Шахтер" из-за войны в Украине. Бразильцем серьезно интересуются туринский "Ювентус" и лиссабонская "Бенфика". Клубы готовы поучаствовать в аукционе, чтобы подписать футболиста.

25-летний Нерес перешел в "Шахтер" зимой. Украинцы заплатили нидерландскому "Аяксу" 12 млн. евро. Transfermarkt оценивает бразильца в 20 млн.

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