"Ювентус" договорился о трансфере сербского бомбардира, который спасет их от провального сезона
Нападающий итальянской "Фиорентины" Душан Влахович близок к трансферу в туринский "Ювентус"
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, "Ювентус" сделал официальное предложение "Фиорентине" в размере 75 млн евро. Клуб из Флоренции готов его принять. Между клубами есть устная договоренность о переходе игрока.
Теперь в "Ювентусе" занимаются согласованием условий личного контракта с Душаном Влаховичем. Пока нет информации о финансовых пожеланиях сербского бомбардира.
В этом сезоне Душан Влахович провел 24 матча, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 70 млн евро.
"Ювентус" провалил старт сезона и занимает пятое место в чемпионате Италии после 23 матча. Туринцы отстают от зоны ЛЧ на три балла, а от первого места на 11 очков.
- 20 декабря нидерландский защитник Маттейс Де Лигт решил покинуть туринский "Ювентус".
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