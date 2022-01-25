"Ювентус" договорился о трансфере сербского бомбардира, который спасет их от провального сезона

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.



По информации источника, "Ювентус" сделал официальное предложение "Фиорентине" в размере 75 млн евро. Клуб из Флоренции готов его принять. Между клубами есть устная договоренность о переходе игрока.



Теперь в "Ювентусе" занимаются согласованием условий личного контракта с Душаном Влаховичем. Пока нет информации о финансовых пожеланиях сербского бомбардира.



В этом сезоне Душан Влахович провел 24 матча, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.



Transfermarkt оценивает 21-летнего серба в 70 млн евро.



"Ювентус" провалил старт сезона и занимает пятое место в чемпионате Италии после 23 матча. Туринцы отстают от зоны ЛЧ на три балла, а от первого места на 11 очков.

Жевентус должен быть опознан официальным видом на Dusan Vlahović and Fiorentina, чтобы расположиться к прибытию: €75m писем на столе к слову Serbian striker immediately. Verbal agreement between clubs in place. ???????? #Vlahovic



Juventus является ныне трудящимся на personal terms with Vlahović. @SkySport pic.twitter.com/78iCNJJi2Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 25 января 2022

20 декабря нидерландский защитник Маттейс Де Лигт решил покинуть туринский "Ювентус".

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