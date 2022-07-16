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Ювелирные изделия из РФ не попадут под санкции ЕС, - СМИ

16 июля, 2022 суббота
15:01
Мир На фото русское золото

Европейская комиссия опубликовала планы запретить импорт российского золота, но пока она оставляет ювелирные изделия вне перечня санкционных товаров

Об этом пишут Politico.

Отмечается, что седьмой блок санкций против РФ запретит только золото в порошковой, необработанной форме, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не упоминается золото в виде ювелирных изделий. Это может оставить щели, через которые деньги продолжат поступать в казну Кремля.

Ежегодно Россия экспортирует золото на миллиарды евро. В 2019 году около 90 процентов российского экспорта золота уходило в Великобританию, покинувшую ЕС.

Еврокомиссия начала разрабатывать планы по запрещению золота из России еще в прошлом месяце. Тогда государства Большой семерки объявили, что сделают это, пытаясь снизить доходы военной машины Кремля.

Это предложение является частью нового имплементационного пакета, который также вводит более строгие требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкции и усиливает контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

  • 1 июля СМИ сообщили, что Евросоюз работает над новым санкционным пакетом в отношении России. В проекте седьмого пакета санкций, который еще предстоит одобрить страны ЕС, говорится о запрете покупать, импортировать или передавать золото, если оно происходит из России и должно быть вывезено из России в ЕС или в любую третью страну.

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