Ювелирные изделия из РФ не попадут под санкции ЕС, - СМИ

Об этом пишут Politico.

Отмечается, что седьмой блок санкций против РФ запретит только золото в порошковой, необработанной форме, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не упоминается золото в виде ювелирных изделий. Это может оставить щели, через которые деньги продолжат поступать в казну Кремля.

Ежегодно Россия экспортирует золото на миллиарды евро. В 2019 году около 90 процентов российского экспорта золота уходило в Великобританию, покинувшую ЕС.

Еврокомиссия начала разрабатывать планы по запрещению золота из России еще в прошлом месяце. Тогда государства Большой семерки объявили, что сделают это, пытаясь снизить доходы военной машины Кремля.

Это предложение является частью нового имплементационного пакета, который также вводит более строгие требования к отчетности о замораживании активов попавших под санкции и усиливает контроль за экспортом двойного использования и передовых технологий.

1 июля СМИ сообщили, что Евросоюз работает над новым санкционным пакетом в отношении России. В проекте седьмого пакета санкций, который еще предстоит одобрить страны ЕС, говорится о запрете покупать, импортировать или передавать золото, если оно происходит из России и должно быть вывезено из России в ЕС или в любую третью страну.

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