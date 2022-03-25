Ювелирная компания Tiffany&Co. приостанавливает закупку российских бриллиантов

Об этом сообщает MarketWatch.



Tiffany & Co. больше не будет покупать новые алмазы, добываемые в России.

Компания в своем решении присоединилась к Signet Jewelers и Brilliant Earth, уже покинувшим российский рынок.



"Tiffany приостановила поставки всех необработанных бриллиантов из России, а также серийных бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и ошлифованы", - говорится в заявлении представителя ювелирной компании.



Компания, принадлежащая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton также поручила поставщикам прекратить покупать российские необработанные камни от имени Tiffany&Co.



Запрет распространяется на алмазы, добываемые в России с 21 марта. Компания не уточнила, будут ли российские бриллианты все еще продаваться в магазинах и может ли компания все еще покупать алмазы, добытые до войны, находившиеся в процессе огранки или полировки.

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