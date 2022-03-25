Ювелирная компания Tiffany&Co. приостанавливает закупку российских бриллиантов
Ювелирная компания Tiffany&Co. приостанавливает закупку российских бриллиантов, присоединившись к Brilliant Earth и другим ювелирным фирмам
Об этом сообщает MarketWatch.
Tiffany & Co. больше не будет покупать новые алмазы, добываемые в России.
Компания в своем решении присоединилась к Signet Jewelers и Brilliant Earth, уже покинувшим российский рынок.
"Tiffany приостановила поставки всех необработанных бриллиантов из России, а также серийных бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и ошлифованы", - говорится в заявлении представителя ювелирной компании.
Компания, принадлежащая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton также поручила поставщикам прекратить покупать российские необработанные камни от имени Tiffany&Co.
Запрет распространяется на алмазы, добываемые в России с 21 марта. Компания не уточнила, будут ли российские бриллианты все еще продаваться в магазинах и может ли компания все еще покупать алмазы, добытые до войны, находившиеся в процессе огранки или полировки.
- PlayStation Store и Apple Pay больше недоступны в России
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное