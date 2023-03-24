Юта первым из американских штатов введет ограничение на использование социальных сетей детьми
В США подписали первый закон, согласно которому ограничат доступ несовершеннолетних в соцсетям в ночное время
Соответствующий закон подписал губернатор штата Юта Спенсер Кокс, об этом чиновник сообщил в twitter .
"Мы больше не хотим, чтобы социальные сети продолжали наносить вред психическому здоровью нашей молодежи. Сегодня мы утвердили два ключевых закона, направленных на борьбу с компаниями – владельцами социальных сетей", – написал Спенсер Кокс.
Первый в США закон об ограничении доступа несовершеннолетних в социальные сети предусматривает обязательное подтверждение возраста личности для создания аккаунта. Кроме того, ребенок должен получить разрешение от родителей или опекуна, чтобы использовать приложения, в частности TikTok.
Закон также предусматривает введение ограничения на ночное использование социальных сетей - дети и подростки без доступа к ним с 22:30 до 06:00 утра на следующий день.
Этот случай стал первым подобным в Соединенных штатах – по словам чиновников, социальные сети вызывают привыкание у несовершеннолетних, а реклама может нести вред.
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