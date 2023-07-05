Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Юсов: Запад предпринимает непубличные шаги по недопущению аварии на ЗАЭС
Эксклюзив

Юсов: Запад предпринимает непубличные шаги по недопущению аварии на ЗАЭС

5 июля, 2023 среда
12:34
Война с Россией

Для предотвращения аварии на Запорожской АЭС, которую могут вызвать российские оккупанты, предпринимаются публичные и непубличные шаги, в том числе странами Запада

Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире Еспресо.

"Проактивная информационная, дипломатическая, безопастностная позиция Украины относительно ЗАЭС влияет и на этот раз тоже определенную роль сыграла. Мир не должен делать вид, что ничего не происходит или он чего-то не знает. Запорожская АЭС захвачена террористами. Ряд объектов на территории станции заминирован еще в прошлом году, а после подрыва россиянами Каховской ГЭС и плотины состоялись дополнительные минирования, в том числе бассейна-охладителя АЭС", - сказал он.

Юсов добавил, что это факты, о которых Украина информирует весь мир.

"Россияне были вынуждены реагировать - где-то оправдываться, где-то традиционно обвинять украинскую сторону, а где-то усиливать демонстративно свое поведение и ядерный шантаж. Это то, чем они сейчас занимаются сейчас. Если говорить о предохранителях - есть непубличные шаги Запада, есть публичная составляющая. В конце концов, есть проактивная позиция международных организаций, свободного мира, которая должна привести к демилитаризации ЗАЭС, выводу оттуда оккупантов и возвращению законной власти. Только это сможет обеспечить безопасность на объекте и соблюдение всех соответствующих международных стандартов", - подытожил представитель разведки.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будет продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС – на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и предупредил его, что Россия готовит провокации на Запорожской АЭС.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на 5 июля радиационный фон возле Запорожской атомной электростанции и в пределах 50 километров в норме, станция питается от резервной электросети.

оккупированные территории
ядерная безопасность
ГУР
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Военные новости
Читайте также:
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
4 июля, 2023 вторник
Путин политически не протянет и трех месяцев
ЗСУ
5 июля, 2023 среда
Текущие темпы контрнаступления ВСУ не указывают на то, что ситуация на фронте зашла в тупик, - американские аналитики
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Автор Татьяна Яворськая
5 июля, 2023 среда
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
14:08
OPINION
Украина не должна стать страной-донором милитарной силы
14:02
Инфографика
Курс валют на сегодняшний день: что с ценами на доллар и евро
13:16
В Генштабе объяснили, почему враг не наносит ракетных ударов из акватории Средиземного моря
13:09
Россия планирует отправить в Украину больше чеченских боевиков и узников, чтобы заменить ЧВК Вагнера, - Bloomberg
13:04
Обновлено
FT: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Кремль отреагировал
13:03
ПСЖ уволил главного тренера
13:00
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
После мятежа Пригожина Суровикин некоторое время был ограничен в действиях и передвижении, - представитель ГУР Юсов
12:54
Ли Хуэй
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй поставил под сомнение, что системы Patriot сбили российский "кинжал"
12:50
Украинское издательство сделало подарок девушке, которая пришла на концерт с плакатом "Харьков без Лободы"
12:48
Укргаздобыча запустила три высокопроизводительные скважины
12:41
Эксклюзив
Китайцы уже понимают, что Путин постоянно врет, - политолог Шлинчак
12:37
Наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно, - генерал Громов
12:28
ВСУ имеют успехи в районе Клещиевки на Бахмутском направлении, - Генштаб
12:26
В Укрэнерго сообщили о росте нагрузки на энергосистему в вечернее время: уменьшать потребление советуют с 16:00
12:24
ПА ОБСЕ призвала Россию немедленно вывести войска из оккупированных регионов Грузии
12:08
В сети появился трейлер последних серий 3-го сезона "Ведьмака"
12:07
OPINION
"Мятеж" Пригожина не повлиял на события на фронте, но изменил расклад сил внутри РФ
12:04
Российские системы РЭБ способны глушить боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS, – Резников
11:58
Коллаборант принимал участие в карательных рейдах против проукраинских партизан в Мелитополе: его задержали
11:57
Обзор
Является ли Путин ядерной угрозой и как обеспечить безопасность Украине в состоянии войны. Акценты мировых СМИ 5 июля
11:51
РФ обустроила на ТОТ эшелонированную систему заграждений из нескольких полос, каждая до 40 км
11:36
Радиационный фон возле ЗАЭС и в 50-километровой зоне находится в норме, – глава Запорожской ОВА
11:32
Генерал Громов назвал направления, куда враг наиболее активно перекидывает технику и живую силу
11:21
война против РФ ВСУ
Протяженность "горячей" линии столкновения превышает 1200 км, – Генштаб
11:15
Ученые узнали, что постковидный синдром может быть совсем не связан с COVID-19
11:12
Эксклюзив
ВСУ на юге перегруппировываются и готовятся к дальнейшему наступлению, - капитан Шершень
11:09
Называла захваченные территории "освобожденными" и признавала Крым российским: председателю райсуда в Черкасской области объявили подозрение
11:07
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 28 июня – 4 июля: на юге ВСУ продвинулись к основной линии обороны оккупантов
10:45
Умер министр транспорта Беларуси, это уже вторая смерть соратника Лукашенко за год
10:31
В Черном море выросло количество российских ракетоносителей: суммарный залп до 20 "калибров"
10:29
Обновлено
Ночная атака по Украине 5 июля: ПВО уничтожила 3 "шахеда"
10:29
Ремонт одного из блоков АЭС завершен раньше, чем планировалось: в Минэнерго заявили об усилении мощности в энергосистеме
10:16
Россияне утром обстреляли село на Харьковщине: ранена женщина
10:16
Израиль объявил о завершении военной операции в Дженине
10:02
OPINION
Запорожская АЭС: игра "у кого крепче яйца"
09:48
После мятежа Пригожина два российских генерала перестали появляться на публике, - британская разведка
09:44
Обновлено
В больницах остаются 7 пострадавших в результате удара РФ по Первомайскому
09:33
Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену в этом году, - Шольц
09:18
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Оборона россиян в районе Клещиевки Донецкой области посыпалась, - Згурец
09:12
Поезда перемышльского направления задерживаются почти на 6 часов: УЗ назвала причину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV