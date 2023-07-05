Юсов: Запад предпринимает непубличные шаги по недопущению аварии на ЗАЭС
Для предотвращения аварии на Запорожской АЭС, которую могут вызвать российские оккупанты, предпринимаются публичные и непубличные шаги, в том числе странами Запада
Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире Еспресо.
"Проактивная информационная, дипломатическая, безопастностная позиция Украины относительно ЗАЭС влияет и на этот раз тоже определенную роль сыграла. Мир не должен делать вид, что ничего не происходит или он чего-то не знает. Запорожская АЭС захвачена террористами. Ряд объектов на территории станции заминирован еще в прошлом году, а после подрыва россиянами Каховской ГЭС и плотины состоялись дополнительные минирования, в том числе бассейна-охладителя АЭС", - сказал он.
Юсов добавил, что это факты, о которых Украина информирует весь мир.
"Россияне были вынуждены реагировать - где-то оправдываться, где-то традиционно обвинять украинскую сторону, а где-то усиливать демонстративно свое поведение и ядерный шантаж. Это то, чем они сейчас занимаются сейчас. Если говорить о предохранителях - есть непубличные шаги Запада, есть публичная составляющая. В конце концов, есть проактивная позиция международных организаций, свободного мира, которая должна привести к демилитаризации ЗАЭС, выводу оттуда оккупантов и возвращению законной власти. Только это сможет обеспечить безопасность на объекте и соблюдение всех соответствующих международных стандартов", - подытожил представитель разведки.
Ситуация на ЗАЭС
Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.
На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.
О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.
22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.
Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.
30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будет продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.
2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.
4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС – на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и предупредил его, что Россия готовит провокации на Запорожской АЭС.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на 5 июля радиационный фон возле Запорожской атомной электростанции и в пределах 50 километров в норме, станция питается от резервной электросети.
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