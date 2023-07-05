Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире Еспресо.

"Проактивная информационная, дипломатическая, безопастностная позиция Украины относительно ЗАЭС влияет и на этот раз тоже определенную роль сыграла. Мир не должен делать вид, что ничего не происходит или он чего-то не знает. Запорожская АЭС захвачена террористами. Ряд объектов на территории станции заминирован еще в прошлом году, а после подрыва россиянами Каховской ГЭС и плотины состоялись дополнительные минирования, в том числе бассейна-охладителя АЭС", - сказал он.

Юсов добавил, что это факты, о которых Украина информирует весь мир.

"Россияне были вынуждены реагировать - где-то оправдываться, где-то традиционно обвинять украинскую сторону, а где-то усиливать демонстративно свое поведение и ядерный шантаж. Это то, чем они сейчас занимаются сейчас. Если говорить о предохранителях - есть непубличные шаги Запада, есть публичная составляющая. В конце концов, есть проактивная позиция международных организаций, свободного мира, которая должна привести к демилитаризации ЗАЭС, выводу оттуда оккупантов и возвращению законной власти. Только это сможет обеспечить безопасность на объекте и соблюдение всех соответствующих международных стандартов", - подытожил представитель разведки.