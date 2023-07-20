Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Эспрессо" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

Юсов отметил, что постоянные рассказы о том, мол, вот из Беларуси будет нападение на Украину, – это российские информационно-психологические спецоперации. Их целью является сеять панику в обществе и отвлекать силы и средства украинского войска. О такой вероятности говорят уже больше года, однако угроза нападения с Беларуси пока отсутствует.

"Кирилл Буданов ( руководитель ГУР , – ред.) неоднократно давал информацию о том, что мы отслеживаем ситуацию. Сейчас изменений нет, в ближайшее время не предполагается подобного сценария", – заверил Юсов.

Представитель ГУР считает: российский президент Владимир Путин хотел бы, чтобы войска РФ ушли на Украину с территории Беларуси, но это только его желание.

"Я думаю, что есть желаемое и действительно. Конечно, Путин хотел бы привлечь диктатора Лукашенко к полномасштабному вторжению, вместе с российскими войсками, в Украину. К наземной операции прежде всего. Но видим, что это до сих пор не получается. И, в свете последних событий нет признаков, что в ближайшее время получится", – добавил Юсов.

Он озвучил данные украинской разведки, согласно которым на территории Республики Беларусь уже не осталось кадровых военных вооруженных сил Российской Федерации.

"Это тоже, наверное, о чем-то свидетельствует. Беларусь использовалась в основном как хаб рашистов - для обучения, логистический, ремонтный. Основная волна "чмобиков" сейчас уже, в принципе, обучение прошла и такой пиковой нагрузки на полигоны нет. Они, в принципе, могут справляться усилиями полигонами на территории Московии", – сказал Юсов.