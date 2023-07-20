Юсов: Путин хотел бы привлечь Лукашенко к вторжению в Украину, но в ближайшее время у него это не получится
По данным разведчиков, нет признаков того, что в ближайшее время с территории Беларуси могут готовить нападение на Украину
Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Эспрессо" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
Юсов отметил, что постоянные рассказы о том, мол, вот из Беларуси будет нападение на Украину, – это российские информационно-психологические спецоперации. Их целью является сеять панику в обществе и отвлекать силы и средства украинского войска. О такой вероятности говорят уже больше года, однако угроза нападения с Беларуси пока отсутствует.
"Кирилл Буданов ( руководитель ГУР , – ред.) неоднократно давал информацию о том, что мы отслеживаем ситуацию. Сейчас изменений нет, в ближайшее время не предполагается подобного сценария", – заверил Юсов.
Представитель ГУР считает: российский президент Владимир Путин хотел бы, чтобы войска РФ ушли на Украину с территории Беларуси, но это только его желание.
"Я думаю, что есть желаемое и действительно. Конечно, Путин хотел бы привлечь диктатора Лукашенко к полномасштабному вторжению, вместе с российскими войсками, в Украину. К наземной операции прежде всего. Но видим, что это до сих пор не получается. И, в свете последних событий нет признаков, что в ближайшее время получится", – добавил Юсов.
Он озвучил данные украинской разведки, согласно которым на территории Республики Беларусь уже не осталось кадровых военных вооруженных сил Российской Федерации.
"Это тоже, наверное, о чем-то свидетельствует. Беларусь использовалась в основном как хаб рашистов - для обучения, логистический, ремонтный. Основная волна "чмобиков" сейчас уже, в принципе, обучение прошла и такой пиковой нагрузки на полигоны нет. Они, в принципе, могут справляться усилиями полигонами на территории Московии", – сказал Юсов.
- Представитель военной разведки в эксклюзивном интервью Эспрессо также оценил возможную угрозу использования ядерного оружия Беларусью. Он заявил, что Владимир Путин стандартно увеличивает ставки и использует шантаж. Так что здесь для нас ничего не изменилось. А говоря о возможности создания в Украине аналога израильского "Моссада", чтобы ликвидировать врагов, Юсова сказал: "Многие причастные к военным преступлениям в Украине россияне уже не смогут предстать перед судом и оказаться на скамье подсудимых, потому что их нет в живых"
- 14 июля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что в Беларуси прошла очередная ротация войск РФ. По данным ГПСУ, Россия вывела практически всех своих находившихся на территории этой страны военных.
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Между тем в минобороны Беларуси 20 июля сообщили о совместных учениях вагнеровцев и белорусских военных. Наемники из российского ЧВК Вагнера передислоцируются в Беларусь после мятежа их предводителя Евгения Пригожина в конце июня. 20 июля в Беларусь прибыла уже девятая колонна с бойцами ЧВК. В Госпогранслужбе отметили, что их количество не представляет сейчас угрозы Украине.
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