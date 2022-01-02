Ющенко сменил имидж
Президент Украины в 2005-2010 года Виктор Ющенко запустил бороду
Фото с экспрезидентом опубликовала на фейсбуке директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины Екатерина Ющенко.
На фото 67-летний Ющенко позирует с Екатериной у новогодней елки.
Также Екатерина Ющенко опубликовала видео семейного празднования Нового года.
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