Юрий Вилкул стал и.о. мэра Кривого Рога
Политик Юрий Вилкул будет исполнять обязанности городского главы Кривого Рога
Об этом сообщает "Первый Криворожский"
В тайном голосовании не участвовали партии "Слуга народа" и "Сила людей".
Голосовал "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ.
"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека. В горсовете всего 54 депутата.
Вилкул дважды избирался на пост мэра Кривого Рога и руководил городом с 2010 по 2020 год. На местных выборах Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру "по состоянию здоровья".
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