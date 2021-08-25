Юрий Вилкул стал и.о. мэра Кривого Рога

Об этом сообщает "Первый Криворожский"



В тайном голосовании не участвовали партии "Слуга народа" и "Сила людей".



Голосовал "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ.



"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека. В горсовете всего 54 депутата.

Вилкул дважды избирался на пост мэра Кривого Рога и руководил городом с 2010 по 2020 год. На местных выборах Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру "по состоянию здоровья".