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Юрий Щербак. Выступление на церемонии вручения ордена Капитулы "Ї"

20 декабря, 2021 понедельник
22:56
Культура Юрий Щербак

18 декабря орденом "За интеллектуальную отвагу" Капитулы "Ї" был отмечен Юрий Щербак орденом "За отвагу заглянуть в грозное глобальное будущее и за достойную личную и гражданскую позицию". Приводим выступление Щербака на церемонии вручения.

Уважаемый господин Глава Капитулы, уважаемые члены Капитулы, всечестные отцы, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!

Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность за высокую награду Капитулы – совершенно неожиданную в моих киевских буднях одиночества и самоуглубления.

Награда уникальная, которая присоединяет меня к кругу известных украинских и польских творцов, носителей европейских интеллектуальных добродетелей.

Стоять в одном ряду с моими давними знакомыми и единомышленниками Богданом Гаврилишиным, Богданом Осадчуком, Иосифом Зиссельсом, Вячеславом Брюховецким, Оксаной Пахлевской, Николаем Княжицким, Иваном Малковичем и другими яркими личностями – это высокая для меня честь.

С благодарностью принимаю этот орден.

Когда-то, встречаясь с иностранцами в ходе дипломатических переговоров, я часто шутил.

Говорил, что Украина – самая богатая, самая щедрая страна в мире, потому что у нее есть буква Ї, увенчанная двумя точками.

Но на самом деле – журнал и Капитула "Ї" символизируют интеллектуальное богатство Украины, ее европейское демократическое лицо.

Очень непросто сохранять идеалы свободы во время фронтальной атаки новофашизма на демократию, во время безумных перемен и вызовов в мире, в котором растут хаос и энтропия.

Нас не может не беспокоить ухудшение уровня глобальной свободы.

Так, только 23 страны (8,4% населения мира) полностью демократические – и среди них нет США, а 57 стран (36% населения) – авторитарные и диктаторские, среди них – Россия и Китай (DemocracyIndex2020, TheEconomistIntelligenceUnit).

Число несвободных стран за последние годы возросло, уровень свободы, в том числе и в Украине, упал.

Мы, украинские интеллектуалисты, должны включить сирены тревоги на полную громкость, чтобы услышал нас весь мир: индекс свобод падает, а уровень угрозы государственному существованию Украины вырос сегодня как никогда.

Мы очутились сегодня на краю бездны.

Вооруженные орды России нависают над нашими границами.

Путин, восприняв позицию президента США Байдена, как выразительную слабость, выдвигает Украине ультиматум, отыскивая повод для вторжения.

Тень эсэсовской провокации 1939 года в Гливице (Гляйвитц) вдохновляет кремлевских учеников Гитлера. Изо дня в день можно ожидать кровавых выплесков террора.

Между тем, внутренняя ситуация в Украине также близка к катастрофической.

Вспоминаются слова французского писателя-авангардиста Фредерика Бигбедера:

"Королевский шут нужен; однако шут, который становится королем – это апокалипсис".

В то время, когда нужно готовить ракетные комплексы, средства ПВО и РЭБ, мобилизовать общество на борьбу, государство встряхивают крупные и мелкие скандалы, связанные с преступной некомпетентностью президента Зеленского, а пятая колонна предателей не скрывает своих намерений поставить страну на колени перед врагом.

Государство атакуют стаи авантюристов, невежд без рода-племени, перекати-поле, охваченных жаждой власти и денег, и пренебрежением к украинским ценностям.

Только сильная воля патриотов может помешать этому процессу деградации страны, ее капитуляции перед Московией.

Помните, что Украина до сих пор находится перед частичной оккупацией, и это не только оккупация Крыма и части Донбасса.

Это оккупация совковой ментальностью 25-30% населения.

Оккупация русским языком.

Оккупация зеленой плесенью тотальной коррупции.

Оккупация историческим беспамятством.

Оккупация неполноценностью, заискиванием перед Россией.

Оккупация мелкими дрязгами, честолюбивыми политическими делениями, украинским хуторским пупо-центризмом.

На фоне общемирового кризиса лидерства и распространения популизма нам нужны фигуры масштаба маршала Пилсудского или генерала Маннергейма.

Мустафа Джемилев, кавалер Ордена "За интеллектуальную отвагу" однажды вспомнил пословицу: "Власть шакалов заканчивается, когда просыпаются львы".

Кто эти львы? Где их искать? Когда они проснутся?

Уважаемое общество!

В эти дни тревоги я предлагаю срочно созвать Всеукраинский конгресс национально-демократических сил для консолидации всех патриотов и выработки стратегии и тактики нашего сопротивления внутренним и внешним угрозам существованию независимого украинского государства.

Также, по моему мнению, нужно провести международную конференцию по теме "Осуждение путинизма как высшей стадии российского империализма".

Думаю, такой конгресс может состояться в славном городе Льва, в котором звучало слово Ивана Франко и митрополита Андрея Шептицкого, где живы традиции ОУН-УПА.

Друзья!

Помните, что от нас зависит судьба нации и государства, наше будущее.

Слава букве "Ї", стоящей посредине слова "Україна"!

Слава Украине!

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Львов
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