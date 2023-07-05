Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честью было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", – пишет экспрокурор.

Луценко не сообщил о характере инвалидности. По его словам, теперь он намерен содействовать победе Украины как волонтер.

Справка. Юрий Луценко – украинский политик, сейчас боец ВСУ. Дважды был министром внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), генеральным прокурором в 2016-2019 годах.

23 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генпрокурора Украины и воина Вооруженных сил Украины Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.