Юрий Луценко заявил, что покинул войско из-за установленной инвалидности
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что покидает ряды Вооруженных Сил Украины из-за выявленной инвалидности
Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.
"Киев, Николаевщина, Бахмут. Честью было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", – пишет экспрокурор.
Луценко не сообщил о характере инвалидности. По его словам, теперь он намерен содействовать победе Украины как волонтер.
Справка. Юрий Луценко – украинский политик, сейчас боец ВСУ. Дважды был министром внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), генеральным прокурором в 2016-2019 годах.
23 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генпрокурора Украины и воина Вооруженных сил Украины Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов.
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