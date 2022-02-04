Юрий Луценко подал заявление на вступление в партию "Европейская Солидарность"
Украинский политик и государственный деятель Юрий Луценко заявил о вступлении в партию "Европейская Солидарность"
Об этом он сообщил 4 февраля на съезде партии УДАР.
В ходе выступления Луценко отметил, что написал заявление о вступлении 3 февраля.
Юрий Луценко был генеральным прокурором с 12 мая 2016 года по август 2019 года.
Ради него парламент принял закон, позволивший назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.
После завершения карьеры генпрокурора не состоял на политических должностях.
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