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Юрий Луценко был назначен командиром взвода ударных беспилотников

23 февраля, 2023 четверг
01:00
война с Россией

Главнокомандующий ВСУ Залужный назначил бывшего генпрокурора Украины, а теперь воина Вооруженных Сил Украины Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов

Об этом сообщили в соцсетях спикер Луценко Лариса Сарган, а также его жена Ирина Луценко.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части #… ВСУ", - написала Лариса Сарган.

"О том, что приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины он назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части ВСУ, он сказал в эфире одного из телеканалов. Горжусь!" – добавила Ирина Луценко.

Юрий Луценко – украинский политик, сейчас боец ВСУ. Дважды был министром внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), генеральным прокурором в 2016-2019 годах.

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