Юрий Гудыменко побывал в 206-м батальоне: теперь у нашего саперного подразделения на два ПКМ больше, чем было
206-й батальон территориальной обороны Киева передал побратимам в 130-й батальон 2 пулемета ПКМ, которые бойцы называют "покемонами". О ценной «добыче» написал боец 130-го батальона, общественный активист Юрий Гудыменко
"Заехали в 206-й батальон, чтобы познакомить побратимов со значением термина "заенотить". Познакомили, закрепили практическими занятиями", – пошутил Гудыменко. Он также обнародовал фото с новыми пулеметами, которые теперь будут нести службу в 130-м батальоне.
"Спасибо, Петр Порошенко и Юрий Бирюков. Это было важно. А что у вас еще есть?)", – пишет Гудыменко.
Как известно, Петр Порошенко патронирует 206-й батальон терробороны Киева, а также несколько подразделений ТрО столицы и Киевской области. В подразделения терробороны уже поступило несколько десятков пулеметов, тактические аптечки, амуниция. 500 единиц пулеметов ПКМ Порошенко передал в ВСУ.
Также защитникам Николаева передали 450 бронежилетов. В ближайшее время украинским бойцам поступит партия бронежилетов из финской стали, которая была срочно закуплена за границей.
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