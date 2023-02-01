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Юрий Бойко. Что не так с Героем Украины и наибольшим любимцем Путина

1 февраля, 2023 среда
14:31
Статьи

У государства не нашлось оснований для лишения звания Героя Украины любимца Путина, многолетнего лидера Партии Регионов и последовательного противника западного вектора Юрия Бойко. Так что одинаковую звезду будут иметь на груди откровенный коллаборант и пять командиров, которые держали оборону "Азовстали", пилот Karaya и звездный танкист Евгений Межевикин. Как это случилось и сколько нужно наступать на грабли?

В январе на сайте Офиса президента Украины была создана петиция о лишении Бойко высшего звания. Она очень быстро набрала 26 тысяч голосов. Но с объяснением, что лишение "не ко времени" к людям вышел отнюдь не Зеленский, а премьер-министр Денис Шмигаль. В письме автору петиции он сказал, что законодательство предусматривает два механизма лишения государственной награды Украины: в случае осуждения за тяжкое преступление или в случае введения санкций против человека. А раз такого нет — и звезда остается в кармане. Именно такой яркий пример многолетнего лоббирования интересов РФ не получил даже символического наказания.

Сказать, что мы услышали что-нибудь новое? Нет. Несколько месяцев назад СБУ задержала по подозрению в коллаборации и пособничестве стране-агрессору почетного президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В марте 2022 года в телефонных разговорах с российскими дельцами он радуется месиву, которое устроила Армия России в пригороде столицы.
"Нет-нет-нет. Они уйдут. Зеленского выгонят, и все пойдут. Смирнее уже стали... Много погибло людей в Киеве", - говорит Богуслаев на записях к неизвестному абоненту. Есть ли какие-то движения по лишению звания Героя Украины лица, совершившего страшное преступление — еще в мае продавало двигатели российской оборонке — неизвестно.

Но очень символично, что и Богуслаев, и Бойко получили звезды в очень схожих условиях. Звание главе "Мотор Сичи" 19 января 2000 года присвоил Леонид Кучма. Это была плата за то, что Богуслаев на президентских выборах был доверенным лицом Леонида Даниловича и помогал собирать голоса трудового электората.

В 2002 году пророссийское лобби способствовало назначению Юрия Бойко главой НАК "Нафтогаз". В этой должности Юрий Бойко был более 3 лет. За это время Украине удалось урегулировать газовые задолженности России и Туркменистана. И летом с предписанием за "полное урегулирование задолженности Украины за газ перед РФ" регионал получил звезду Героя. На самом деле, именно в этот период Украина села на иглу дешевого российского газа, как наркоман со стажем. Где-то в это время на небосклоне засияла звезда фирташевского "РосУкрЭнерго", которое занималось перепродажей природного газа на территории Украины и была в 2004-2009 годах посредником при поставке газа в ЕС. Читай – имело сверхприбыли для влияния на политическую жизнь и медиа. На самом деле, только за это Бойко нужно было наказать хоть символически — забрав его символический статус. Но стоит открыть результаты голосований нынешней Рады, где "Слуги народа" успешно голосуют из ОПЗЖ - и все станет логично. Это плата за лояльность и скрепление большинства, которого, по сути, уже нет.

Юрий Бойко — отец первой наглой коррупционной схемы, укравшей из бюджета 400 миллионов гривен. В 2011 году стало известно, что регионал, тогда министр энергетики, купил две буровые вышки у дружественных компаний. После оккупации Крыма они оказались в собственности РФ. И в нынешней войне активно играли роль тренировочной базы для российских морпехов и радиолокационной разведки. Злые языки внутри СН говорят, что когда ВСУ поджарили эти вышки — Юрий Бойко был в гневе. Потому что у него с россиянами дули свои договоренности по использованию украденного имущества. Но — вышки пылают по сей день, а точный удар лишил рашистов контроля над Черным морем в районе одесских портов.

К сведению Шмыгаля и Зеленского — Бойко в 2019 году демонстративно несколько раз ездил в Москву с Виктором Медведчуком. Там коллаборанты искренне занимались тогдашним премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а еще играли на любимой теме дешевого российского газа. Бойко – единственный кандидат в президенты Украины, публично посетивший Россию в ходе предвыборной кампании и встретившийся с руководством РФ. Как объяснял в медиа Сергей Левочкин, друг и соратник регионала, расчет был прост — "донести до избирателей Юга и Востока, что это единственный кандидат, который в случае избрания президентом сможет в кратчайшие сроки обеспечить мир, наведение порядка и восстановление экономики". Странно это слышно сейчас, когда понимаешь, что самые ручные электоральные округа сейчас напоминают Верден.

Но стоит напомнить о основаниях выпилить Бойко из Героев и вообще из политикума уже прямо сейчас.

26 февраля 2022 — в разгар боев в Буче и Гостомеле Юрий Бойко вышел в эфир пропагандисту Владимиру Соловьеву, где они вместе посмеялись войной. Диалог был таков.

Соловьев: "Там у вас только пропаганда или они слышат, что говорит Путин? Что мы не стреляем по жилым домам.

Бойко: "Помните, как у "Собачьем сердце" у этого самого... у профессора Преображенского? Не читайте советских газет перед едой, а то испортится аппетит".

По сути, очень неудивительно, что по сообщению журналиста Belligcat Христа Грозева, на мартовских переговорах Россия ставила свои условия. Где у Украины требовали признать независимость так называемых "ЛДНР", отдать Крым России навсегда, отказаться от НАТО, а еще назначить премьер-министром председателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко.

Зеленский тогда отказался. А Бойко умело отделался от такого предложения, ведь по состоянию на середину марта было ясно понятно, что Киев не взять. Но прямо за такое надо было выпиливать Бойко тут и сразу. Но регионал и фаворит Путина не просто остается нардепом, Героем, но и зачастую комментирует войну. Где пиар снова упирается в заявления о том, как власти должны обеспечить и дать больше денег пострадавшим от войны жителям Востока и Юга. Цинично, потому что рядом с этим нет никакой ответственности за тех, кто двадцать лет велся на обещание дешевых тарифов.

Если посмотреть статистику голосований за государственные бюджеты за 2015-2020 гг. — Бойко ни разу не голосовал за них под предлогом, что там слишком малы социальные выплаты и вместе с тем большое финансирование силовиков. "Бюджет должен быть для развития государства, для поддержки населения, а не для того, чтобы кормить силовиков. Ни одно полицейское государство не удержит голодный народ", - из года в год повторял на каждом телешоу наш герой.

В 2018 году Бойко критиковал введение военного положения, в частности и ограничения на въезд в Украину мужчинам с российским паспортом в возрасте от 16 до 66 лет. Ради этого постоянно включалась манипуляция о работниках в России. "У нас примерно два миллиона граждан работает в России, потому что сегодняшний режим не смог обеспечить их рабочими местами, и они должны ехать в Россию и зарабатывать там на жизнь оставшимся здесь семьям. И не дай Бог российская сторона пойдет на такую саму же процедуру, как они будут там зарабатывать?", — говорил старый регионал в кулуарах Рады.

И самое главное – Бойко критиковал антикоррупционные реформы, начатые после Революции достоинства. Жаль одно — что политическая воля так и не позволила СБУ, НАБУ и ДБР прийти с обысками домой к человеку, ставшему символом злоупотребления и продвижения сюда прямых интересов Путина.

История со звездой "Героя Украины" для Юрия Бойко не вызывает уже ни удивления, ни эмоций. Только холодная ярость и злоба, что девять лет войны никого ничему не учит. Во времена Ющенко и Януковича подобные звания раздавали по фану, на пьянках и в саунах, на дне рождения и на свадьбу. Лишь странным образом среди героев случался кто-то стоящий — экономист Вадим Гетьман, недавно умерший поэт Дмитрий Павлычко или космонавт Леонид Каденюк. Но большая боль, что этот цирк уродов продолжается сейчас, когда звезду героя заслуженную и честную получает мама или ребенок. Ибо отец уже не придет. Он погиб на войне, которую притянули сюда такие товарищи, как Вячеслав Богуслаев и Юрий Бойко.

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