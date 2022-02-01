Юристы Константина Жеваго прокомментировали действия правоохранителей в отношении мошенников из Нафтогаза

Об этом говорится в ответе юристов Жеваго, которым располагает Еспресо.TV.



Причина обыска - дело по поводу незаконной передачи 305 миллионов куб. м природного газа из собственности государства в пользу мошеннических компаний, возглавляемых "фунтами", имевших уставные фонды всего в несколько тысяч гривен и обанкротившихся и ликвидированных, как только все деньги, полученные от реализации газа, были обналичены и украдены. Ранее предварительное руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Согласно выводам экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен.



Компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у господина Жеваго и незаконным рейдерским образом с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового владельца/бенефициара, прописанного в ДНР/ЛНР. Далее НАК "Нафтогаз Украины" пытался через "Укрэнергосбыт" передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест", которая без помощи предыдущего руководства НАК "Нафтогаз Украины" не смогла бы провернуть эту мошенническую схему.



"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать коррупцию и мошенничество со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой мошеннической схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", - сообщают юридические консультанты господина Жеваго.



"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 миллионов куб. м природного газа, мы предупреждали господина Коболева, господина Перелому и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности. Руководители Нафтогаза и Укртрансгаза, в отношении которых сегодня проводились следственные действия, а также руководители и бенефициары финкомпании "Фин-инвест" и другие мошенники, а именно Игорь Алексеевич Воронов, Сергей Анатольевич Грачев и бывшие депутаты Леонид Васильевич Крючков и Сергей Николаевич Тронь, будут отвечать за кражу, коррупцию и нанесение ущерба государству в соответствии с законодательством Украины”, - добавили юридические консультанты.



Юристы также подчеркнули, что согласно недавним решениям судов законные акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и в соответствии с законодательством Украины будут требовать возврата газа, имеющегося в собственности ЧАО "Укрэнергосбыт".